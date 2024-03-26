Данилов прокомментировал свое увольнение с должности секретаря СНБО

Алексей Данилов прокомментировал свое увольнение с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое принял президент Владимир Зеленский.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"4 года 5 месяцев 24 дня работы в должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Работы, которой отдавались до последнего. Дни, за которые не стыдно. Часы, которые летели молниеносно. Спасибо судьбе, что дала мне возможность служить своей стране и своему народу во время мира и во время войны!", — говорится в сообщении.

Алексей Данилов также поблагодарил Владимира Зеленского за доверие и за возможность "быть причастным к написанию Великой истории в момент наибольшего испытания и наибольшего подъема!".

"Как бы трудно ни было, какой бы беспросветной ни казалась ситуация, мы работали и будем в дальнейшем работать для Украины и ради Украины, верили и верим в нашу Победу! Главное, что мы должны помнить всегда и что я всегда исповедовал – не бояться, никогда и никого, идти вперед и верить в Украину, верить в народ Украины! Русское чудовище будет уничтожено, причудливое создание скончается и погибнет во мраке истории – и сделает это украинский воин, за плечами которого стоит наша история, наша судьба и наша миссия – "быть мечом в темноте; дозорным на Стене; щитом, охраняющим царство людей"! Спасибо всем! Слава Украине!", — резюмировал Алексей Данилов.

Напомним, Данилова назначат послом – в какой стране он будет работать.

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