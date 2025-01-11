У російському Татарстані виникла паніка через атаку безпілотників: відео

Очевидці повідомляють про пожежу на великому нафтопереробному підприємстві.

У суботу, 11 січня, у російському місті Нижньокамськ, що в Татарстані, під час повітряної тривоги евакуювали робітників великого нафтопереробного заводу “Танеко”.

Відео інциденту публікують місцеві Telegram-канали.

Очевидці повідомляють про пожежу на підприємстві. Але відблиски заграви також можуть бути світлом від факелів спалення попутного газу та технічною підсвіткою.

У російському Татарстані паніка через атаку безпілотників

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що “Танеко” є одним із найбільших і найсучасніших НПЗ у Росії, з потужністю переробки понад 16 мільйонів тонн нафти на рік.

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“Завод відіграє ключову роль у забезпеченні паливом російської армії. Вибивання НПЗ та нафтобаз напряму впливає на здатність РФ вести інтенсивну війну”, - наголосив він.

Коваленко нагадав, що минула атака безпілотника на НПЗ навесні 2024 року пошкодила установку первинної переробки на цьому підприємстві.

Раніше в Татарстані було оголошено небезпеку атаки БПЛА, місцевим жителям надійшло відповідне повідомлення від російського МНС. Людей попросили залишатися вдома та не підходити до вікон. В аеропорту Нижньокамська введено план “Килим”, який забороняє зліт та посадку літаків.

У російському регіоні також використовують прожектори для пошуку безпілотників у повітрі.

Відстань до російських об’єктів, на які націлилися безпілотники, становить понад 1100 км.

Відстань до Нижньокамська від кордону України понад 1100 км

Нагадаємо, в місті Енгельсі Саратовської області Росії вже третю добу не можуть загасити пожежу на нафтобазі, яка виникла внаслідок атаки дронів Сил оборони України.

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