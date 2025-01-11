У російському Татарстані виникла паніка через атаку безпілотників: відео

Очевидці повідомляють про пожежу на великому нафтопереробному підприємстві.
У суботу, 11 січня, у російському місті Нижньокамськ, що в Татарстані, під час повітряної тривоги евакуювали робітників великого нафтопереробного заводу “Танеко”.
Відео інциденту публікують місцеві Telegram-канали.
Очевидці повідомляють про пожежу на підприємстві. Але відблиски заграви також можуть бути світлом від факелів спалення попутного газу та технічною підсвіткою.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що “Танеко” є одним із найбільших і найсучасніших НПЗ у Росії, з потужністю переробки понад 16 мільйонів тонн нафти на рік.
“Завод відіграє ключову роль у забезпеченні паливом російської армії. Вибивання НПЗ та нафтобаз напряму впливає на здатність РФ вести інтенсивну війну”, - наголосив він.
Коваленко нагадав, що минула атака безпілотника на НПЗ навесні 2024 року пошкодила установку первинної переробки на цьому підприємстві.
Раніше в Татарстані було оголошено небезпеку атаки БПЛА, місцевим жителям надійшло відповідне повідомлення від російського МНС. Людей попросили залишатися вдома та не підходити до вікон. В аеропорту Нижньокамська введено план “Килим”, який забороняє зліт та посадку літаків.
У російському регіоні також використовують прожектори для пошуку безпілотників у повітрі.
Відстань до російських об’єктів, на які націлилися безпілотники, становить понад 1100 км.
Нагадаємо, в місті Енгельсі Саратовської області Росії вже третю добу не можуть загасити пожежу на нафтобазі, яка виникла внаслідок атаки дронів Сил оборони України.
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