Астрологический прогноз на 27 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда приветствуются активные действия – особенно профессионального свойства, они могут принести важные результаты – в том числе, и финансовые.
Символ дня: Парусник.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: ультрамарин.
Счастливые камни дня: аметист, изумруд, адуляр.
За какую часть тела отвечает: ноги – от колен и ниже.
Болезни дня: велика вероятность проблем с кровью, поэтому ее сдавать не рекомендуется.
Питание дня: питание должно быть разнообразным, но умеренным. Следует отказаться от картофеля и цитрусовых.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и быстро сбываются.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, которые используют волшебную силу воды.
Табу дня: необходимо опасаться переохлаждения
Цитата дня: «Если бы мы познали все тайны Вселенной, мы тотчас впали бы в неизлечимую скуку» (Анатоль Франс).
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