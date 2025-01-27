Астрологический прогноз на 27 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда приветствуются активные действия – особенно профессионального свойства, они могут принести важные результаты – в том числе, и финансовые.

Символ дня: Парусник.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: ультрамарин.

Счастливые камни дня: аметист, изумруд, адуляр.

За какую часть тела отвечает: ноги – от колен и ниже.

Болезни дня: велика вероятность проблем с кровью, поэтому ее сдавать не рекомендуется.

Питание дня: питание должно быть разнообразным, но умеренным. Следует отказаться от картофеля и цитрусовых.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и быстро сбываются.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, которые используют волшебную силу воды.

Табу дня: необходимо опасаться переохлаждения

Цитата дня: «Если бы мы познали все тайны Вселенной, мы тотчас впали бы в неизлечимую скуку» (Анатоль Франс).

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