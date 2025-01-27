Астрологічний прогноз на 27 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли вітаються активні дії – особливо професійної якості, вони можуть дати важливі результати – зокрема й фінансові.

Символ дня: вітрильник.

Стихія дня: вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: ультрамарин.

Щасливе каміння дня: аметист, смарагд, адуляр.

За яку частину тіла відповідає: ноги – від колін і нижче.

Хвороби дня: велика ймовірність проблем із кров'ю, тому її здавати не рекомендується.

Харчування дня: харчування має бути різноманітним, але помірним. Слід відмовитися від картоплі та цитрусових.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими і швидко збуваються.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та ритуали, які використовують чарівну силу води.

Табу дня: необхідно побоюватися переохолодження

Цитата дня: «Якби ми пізнали всі таємниці Всесвіту, ми одразу впали б у невиліковну нудьгу» (Анатолій Франс).

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