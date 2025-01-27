РФ атаковала Ивано-Франковскую область: власти сообщили подробности

Информации о потерпевших нет.

Ночью 27 января во время воздушной тревоги в Ивано-Франковской области произошли сильные взрывы. Российские войска несколько раз атаковали Прикарпатье, применяя ударные беспилотники.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

"Серия взрывов прозвучала на Прикарпатье. В эту ночь враг несколько раз атаковал область, применяя ударные беспилотники. Целью стали объекты критической инфраструктуры", — сообщила руководитель ОВА.

По ее словам, сообщений о пострадавших не поступало. Впрочем, зафиксированы возгорания. На месте работают соответствующие службы.

Как сообщалось, ночью взрывы прогремели в Ивано-Франковске. Первые — произошли в городе ориентировочно в 02:05, а в 02:21 были слышны повторные взрывы.

Читайте также: