Вночі в Тернопільській області сталися вибухи: що відомо

Інформації про потерпілих немає.

Вночі проти 27 січня в Тернопільській області пролунали вибухи. Регіон атакували два російські безпілотники. Спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода.

"Під час повітряної тривоги від 00:28 до 06:25 в межах Тернопільської області силами ППО збито два ворожих БпЛА. Місця падіння уламків встановлюються. Попередньо - це район міста Бучач та міста Бережани", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, цієї ночі російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА. У низці областей лунали ивибухи.

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