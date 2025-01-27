Выборы в Беларуси: Сикорский потроллил Лукашенко

В Беларуси 70-летний самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, управляющий страной уже более 30 лет, проводит уже седьмые так называемые "перевыборы" самого себя.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский иронически прокомментировал результаты выборов в Беларуси. По предварительным результатам, там лидирует самопровозглашенный глава государства Александр Лукашенко.

Об этом Сикорский написал пост в соцсети Х.

"Только 87,6% беларусов любят своего батку?! А остальных разместят в тюрьмах?" – написал Сикорский.

Напомним, 26 января в Беларуси 70-летний самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, который управляет страной уже более 30 лет, проводит уже седьмые так называемые "перевыборы" самого себя. Еврокомиссия признала "выборы" президента Беларуси 26 января фиктивными, не соответствующими принципам демократии и лишенными какой-либо легитимности.

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