Вибори у Білорусі: Сікорський потролив Лукашенка

У Білорусі 70-річний самопроголошений президент Олександр Лукашенко, що керує країною вже понад 30 років, проводить уже сьомі так звані "перевибори" самого себе.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський іронічно прокоментував результати "виборів" у Білорусі. За попередніми результатами там лідирує самопроголошений глава держави Олександр Лукашенко.

Про це Сікорський написав пост у соцмережі Х.

"Тільки 87,6% білорусів люблять свого батька?! А решту розмістять у в'язницях?" - написав Сікорський.

Нагадаємо, 26 січня у Білорусі 70-річний самопроголошений президент Олександр Лукашенко, що керує країною вже понад 30 років, проводить уже сьомі так звані "перевибори" самого себе. Єврокомісія визнала “вибори” президента Білорусі 26 січня фіктивними, такими, що не відповідають принципам демократії та позбавлені будь-якої легітимності.

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