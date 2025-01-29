Росіяни заявили про захоплення селища на Луганщині: у Третій штурмовій відповіли

Відео, яке публікувалося російськими пропагандистами як доказ окупації Новоєгорівки, було сфабрикованим.

Заява міноборони Російської Федерації про взяття селища Новоєгорівка на Луганщині не відповідає дійсності, оскільки цей населений пункт залишається під контролем Третьої окремої штурмової бригади.

Про це повідомили у Telegram-каналі бригади в середу, 29 січня.

У повідомленні наголосили, що відео, яке публікувалося російськими пропагандистами як доказ окупації Новоєгорівки, було сфабрикованим.

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“Ця заява й усі новини про захоплення селища — черговий фейк російської пропаганди задля ілюзії успіху РФ на рубежах нашої бригади. А на самому відео, знятому окупантами — розбитий ними ж населений пункт Ковалівка", — зазначили в Третій штурмовій.

Українські військові запевняють, що Новоєгорівка перебуває під їхнім контролем, а захоплення селища відбулося лише “на папері”.

Росіяни поширили фейк про захоплення селища на Луганщині

Нагадаємо, на окупованій Луганщині відсоток самогубств серед військових РФ є одним із найвищих серед усіх окупованих територій.

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