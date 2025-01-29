Міста більше немає: який вигляд має Часів Яр на Донеччині (фото)

Зʼявилися нові фото з Часового Яру на Донеччині. Колись у цьому місті жили близько 13 000 людей. Але після приходу росіян залишилися лише руїни.

Кадри показало МВС України.

Часів Яр на Донеччині

“Бійці батальйону “Донбас” 18 Слов'янської бригади НГУ героїчно захищають місто, відбиваючи щоденні атаки ворога”, — зазначили у відомстві.

Часів Яр на Донеччині

Нагадаємо, раніше ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак попередив про те, що на Донеччині ворог може влаштувати "котел". Про це свідчить ситуація у районі Часового Яру, Торецька та Покровського виступу.