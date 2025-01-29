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Міста більше немає: який вигляд має Часів Яр на Донеччині (фото)

Міста більше немає: який вигляд має Часів Яр на Донеччині (фото)

Часів Яр на Донеччині / Фото: МВС України у Telegram

Окупанти принесли українцям лише біль та смерть.

Зʼявилися нові фото з Часового Яру на Донеччині. Колись у цьому місті жили близько 13 000 людей. Але після приходу росіян залишилися лише руїни.

Кадри показало МВС України.

Часів Яр на Донеччині / ©
Часів Яр на Донеччині

“Бійці батальйону “Донбас” 18 Слов'янської бригади НГУ героїчно захищають місто, відбиваючи щоденні атаки ворога”, — зазначили у відомстві.

Часів Яр на Донеччині / ©
Часів Яр на Донеччині

Нагадаємо, раніше ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак попередив про те, що на Донеччині ворог може влаштувати "котел". Про це свідчить ситуація у районі Часового Яру, Торецька та Покровського виступу.

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