Ворог влаштує "котел" на Донеччині: експерт розповів, де саме нависла загроза

У Донецькій області російські війська можуть спробували влаштувати "котел", зважаючи на ситуацію у районі Часового Яру , Торецька та Покровського виступу.

Таку думку в ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак висловив у інтерв'ю OBOZ.UA.

Ступак відповів на запитання, чи не планує ворог вирівняти напівколо, яке вимальовується на мапі бойових дій у районі Часового Яру, Торецька та Покровського виступу.

"Я на їхньому місці хотів би не вирівняти, а зробити "котел". Бо, якщо провести пряму лінію від Покровська до Часового Яру, можна побачити, наскільки глибока ця "чаша" – 1200 квадратних кілометрів", – пояснив експерт.

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Він зазначив, що плани окупантів можуть і зірватися, адже є ще ситуація на землі: Сили оборони України чинять спротив.

За оцінками Ступака, російській армії не вдасться влаштувати великий "котел", але може вдатися зробити маленькі.

"Зробити величезний "котел" не вдається, але маленькі – так. І вони, на жаль, це роблять. Велика Новосілка, Курахове. Зараз вони ріжуть дорогу від Очеретиного, там буде вимальовуватись інший "котел". Заповнити "мінікотлами" цей великий "котел" – це стратегічна мета росіян", – розповів ексспівробітник СБУ.

До слова, на думку військового експерта Олега Жданова, російські війська можуть перекинутися на агломерацію Слов’янськ – Краматорськ. А ключ від цієї агломерації – прорив на Лиманському напрямку.