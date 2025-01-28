Загарбники просунулися біля кількох населених пунктів на Донеччині - DeepState

Протягом минулої доби, 28 січня, російські загарбники просунулися в районі кількох населених пунктів на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

"Ворог просунувся біля Дачного, Андріївки, Слов'янки та Новоандріївки", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог окупував Времівку.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни почали наступ на ще одному напрямку.

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