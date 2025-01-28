Враг устроит "котел" на Донетчине: эксперт рассказал, где именно нависла угроза

В Донецкой области российские войска могут попытались устроить "котел", учитывая ситуацию в районе Часов Яра, Торецка и Покровского выступа.

Такое мнение в экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак высказал в интервью OBOZ.UA.

Ступак ответил на вопрос, не планирует ли враг выровнять полукруг, который вырисовывается на карте боевых действий в районе Часов Яра, Торецка и Покровского выступа.

"Я на их месте хотел бы не выровнять, а сделать "котел". Потому что, если провести прямую линию от Покровска до Часов Яра, можно увидеть, насколько глубока эта "чаша" – 1200 квадратных километров", – объяснил эксперт.

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Он отметил, что планы оккупантов могут и сорваться, ведь есть еще ситуация на земле: Силы обороны Украины сопротивляются.

По оценкам Ступака, российской армии не удастся устроить большой "котел", но может получится сделать маленькие.

"Сделать огромный "котел" не удается, но маленькие — да. И они, к сожалению, это делают. Великая Новоселка, Курахово. Сейчас они режут дорогу от Очеретино, там будет вырисовываться другой "котел". Заполнить "мини-котлами" этот большой "котел" – это стратегическая цель россиян", — рассказал экс-сотрудник СБУ.

Кстати, по мнению военного эксперта Олега Жданова, российские войска могут переброситься на агломерацию Славянск – Краматорск. А ключ от этой агломерации – прорыв на Лиманском направлении.