Лубинец назвал две страны, которые помогают возвращать пленных и детей

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец назвал две страны, которые помогают Украине возвращать пленников и детей.

Об этом Лубинец сказал в телеэфире.

Омбудсмен выразил благодарность ОАЭ, помогающим Украине договариваться в вопросе возвращения военнопленных.

"Скажу, что у нас сейчас есть две страны (которые помогают в возвращении украинцев на родину – ред.): ОАЭ – в вопросе военнопленных, и Катар – в вопросе возвращения украинских детей. Это страны, которые, на мой взгляд, используют все рычаги влияния, убеждения, на российскую сторону", – отметил он.

Кроме того, Лубинец подчеркнул, что россияне не оказывают медпомощи тяжелораненым пленным, их нужно возвращать срочно.

"На мой взгляд, именно эта категория — тяжелораненые и тяжелобольные военнопленные — нуждается в срочном возвращении. Мы понимаем, что украинским военнопленным россияне не оказывают медпомощи. К сожалению, многие из наших ребят умирают в результате непредоставления медпомощи", — сказал он.

Лубинец также напомнил, что удалось впервые провести четырехстороннюю встречу, где кроме него и российского омбудсмана Татьяны Москальковой присутствовали руководители миссий МККК в Украине и РФ.

"Мы отдельно обсуждали технические вопросы по проведению именно репатриационных мероприятий и первый шаг, которые должны сделать страны, — это создание смешанных медкомиссий. Украина смешанные медкомиссии при поддержке МККК создала. Мы требовали от российской стороны сделать то же — начать процедуру верификации физического состояния всех военнопленных и автоматически начать процедуру репатриации", – заявил он.

По словам омбудсмена, во время технической встречи он услышал, что российская сторона взяла это в работу: "без гарантий, я так это могу назвать".

"Но я надеюсь, что как раз присутствовавший на этой встрече МККК со своей стороны будет требовать полного выполнения Женевских конвенций от российской стороны. Я не думаю, что это на 100% произойдет, что это произойдет быстро. Понятно, что все одно будет какое-то затягивание процесса, будут искаться любые причины, отговорки от этого. Но по крайней мере первый шаг, на мой взгляд, и достаточно существенный, он сделан. Ждем следующих встреч", – отметил он.

Дмитрий Лубинец также подчеркнул, что Украина требует от ООН и МККК зафиксировать факт совершения российскими солдатами еще одного военного преступления – расстрела шести украинских военных, о котором стало известно 23 января.

"Кроме МККК, я обратился в ООН, чтобы они зафиксировали этот случай. Чтобы, в том числе, был отдельно наработан спецдоклад, который, я надеюсь, будет представлен на площадке ООН и других международных организаций. Которые должны не просто в очередной раз на словах осуждать действия России, а делать конкретные шаги – дополнительно вводить санкции против РФ, дополнительно выделять новые и новые пакеты помощи для Украины, украинцев, ВСУ", – сказал омбудсмен.

По убеждению Лубинца, "мы просто не можем" иначе наказать российское зло, которое ежедневно показывает новые примеры военных преступлений, в том числе расстрелы украинских военнопленных.

"Я обращаюсь ко всем гражданам Украины: даже когда вы видите подобные видео (с расстрелом украинских военных россиянами – ред.), единственная реакция у нас, которая должна быть, это – реакция благодарности и упоминания в наших молитвах наших героев и героинь, которые, к сожалению, гибнут каждый день", – резюмировал он.

К слову, заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин подверг критике ООН и Красный Крест за отсутствие реакции на расстрел украинских военнопленных.

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