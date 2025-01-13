Приказывал отрезать головы пленным: расследователи DeepState обнародовали фото рософицера

Дмитрий Чихабах — командир армии РФ в июне 2024 года в Донецкой области отдал преступный приказ обезглавить украинского пленного бойца. Кроме этого преступления за оккупантом зафиксировано по меньшей мере три случая с "отрезанием голов" пленным.

Об этом команда специалистов Deepstate в сотрудничестве с подразделением Сил Обороны сообщила 13 января.

Военный РФ Дмитрий Чихабах на псевдо "Сбер" — командир штурмовой роты отряда "Шторм" 394 МСП 127 МСД 5 Армии. Именно он, по информации аналитиков, дал приказ подчиненным "голову отрезать и на кол надевать" 17 июня 2024 года.

Дмитрий Чихабах — командир армии РФ Фото: DeepState

Тогда российские оккупанты действовали в районе поселка Старомайорское, что в Волновахском районе Донецкой области.

Поэтому вместо взятия украинских военнослужащих в плен, оккупанты по приказу своего командира должны были их убивать, отрубив головы.

Дмитрий Чихабах — командир армии РФ Фото: DeepState

Что известно о российском офицере-преступнике

Как утверждают в Deepstate, Чихабах Дмитрий Анатольевич родился 14 декабря 1989 года. Проживать может по одному из трех адресов:

Приморский край, Спасский р-н, Старый Ключ ж/д ст., ул. Раздольно, д. 4-А;

Приморский край, город Уссурийск, переулок Тихий, д. 10, кв. 65.

"17 июня 2024 года: Журналисты обнародовали аудиозапись, где зафиксирован приказ Чихабаха об обезглавлении украинского военнопленного и публичной демонстрации председателя. 27 ноября 2024 года: Отдан приказ отрезать голову погибшему украинскому военнослужащему. 1 декабря 2024 года: Отдано потом расстрелять украинского солдата, после чего — отрезать ему голову", — говорится в сообщении Deepstate.

Также аналитики предоставили перечень аккаунтов российского военного в соцсетях, которыми он активно пользуется.

Также известно, что Чихабах в 2006 году скрылся из детского дома №2 в городе Уссурийск. В 2011 году его задержали за хранение наркотических веществ.

У досье оккупанта есть и другие судимости по статьям 158 (кража), 159 (мошенничество) и 119 (угроза убийством).

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в 2024 году количество случаев по расстрелам украинских бойцов россиянами было почти вдвое больше, чем за два предыдущих года войны вместе.

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