Приказывал отрезать головы пленным: расследователи DeepState обнародовали фото рософицера

Украинским аналитикам удалось идентифицировать командира армии РФ.
Дмитрий Чихабах — командир армии РФ в июне 2024 года в Донецкой области отдал преступный приказ обезглавить украинского пленного бойца. Кроме этого преступления за оккупантом зафиксировано по меньшей мере три случая с "отрезанием голов" пленным.
Об этом команда специалистов Deepstate в сотрудничестве с подразделением Сил Обороны сообщила 13 января.
Военный РФ Дмитрий Чихабах на псевдо "Сбер" — командир штурмовой роты отряда "Шторм" 394 МСП 127 МСД 5 Армии. Именно он, по информации аналитиков, дал приказ подчиненным "голову отрезать и на кол надевать" 17 июня 2024 года.
Тогда российские оккупанты действовали в районе поселка Старомайорское, что в Волновахском районе Донецкой области.
Поэтому вместо взятия украинских военнослужащих в плен, оккупанты по приказу своего командира должны были их убивать, отрубив головы.
Что известно о российском офицере-преступнике
Как утверждают в Deepstate, Чихабах Дмитрий Анатольевич родился 14 декабря 1989 года. Проживать может по одному из трех адресов:
- Приморский край, Спасский р-н, Старый Ключ ж/д ст., ул. Раздольно, д. 4-А;
- Приморский край, город Уссурийск, переулок Тихий, д. 10, кв. 65.
"17 июня 2024 года: Журналисты обнародовали аудиозапись, где зафиксирован приказ Чихабаха об обезглавлении украинского военнопленного и публичной демонстрации председателя. 27 ноября 2024 года: Отдан приказ отрезать голову погибшему украинскому военнослужащему. 1 декабря 2024 года: Отдано потом расстрелять украинского солдата, после чего — отрезать ему голову", — говорится в сообщении Deepstate.
Также аналитики предоставили перечень аккаунтов российского военного в соцсетях, которыми он активно пользуется.
Также известно, что Чихабах в 2006 году скрылся из детского дома №2 в городе Уссурийск. В 2011 году его задержали за хранение наркотических веществ.
У досье оккупанта есть и другие судимости по статьям 158 (кража), 159 (мошенничество) и 119 (угроза убийством).
Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в 2024 году количество случаев по расстрелам украинских бойцов россиянами было почти вдвое больше, чем за два предыдущих года войны вместе.
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