Этой ночью в соседней стране сбили российский "Шахед": детали

В Беларуси ночью были слышны взрывы.

Ночью 28 января российский беспилотник залетел в соседнюю Белоруссию. Белорусские военные сбили "Шахед" после полуночи – 00:55.

Об этом сообщили аналитики канала "Белорусский Гаюн".

"По предварительной информации, дрон-камикадзе типа "Шахед" был сбит силами ПВО над Мозырским районом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе произошел взрыв, а через три минуты канал "Рында мониторит" сообщил, что этот БПЛА больше не фиксируется.

Как сообщалось, этой ночью российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА. Во многих областях фиксировали дроны.

Читайте также: