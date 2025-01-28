Цієї ночі у сусідній країні збили російський "Шахед": деталі

У Білорусі вночі було чути вибухи.

Вночі 28 січня російський безпілотник залетів до сусідньої Білорусі. Білоруські військові збили "Шахед" після опівночі - 00:55.

Про це повідомили аналітики каналу "Беларускі Гаюн".

"За попередньою інформацією, дрон-камікадзе типу "Шахед" було збито силами ППО над Мозирським районом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в районі стався вибух, а через три хвилини канал "Ринда моніторить" повідомив, що цей БпЛА більше не фіксується.

Як повідомлялося, цієї ночі російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА. У багатьох областях фіксували дрони.

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