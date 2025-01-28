Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 28 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

БпЛА у Сумській області, рухаються в західному напрямку.

БпЛА на Чернігівщині, рухаються в західному напрямку.

БпЛА на Харківщині, рухаються в північному напрямку.

БпЛА на Черкащині, рухаються в східному напрямку.

БпЛА на Дніпропетровщині, рухаються в північно-західному напрямку.

БпЛА на Миколаївщині, рухаються в північно-західному напрямку.

БпЛА на Херсонщині, рухаються в північному напрямку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський повідомив, скільки ракет, дронів та КАБів Росія випустила по Україні за тиждень.

Крім того, ми раніше інформували, що Харків знову зазнав атаки БПЛА, удар прийшовся на приватний будинок.

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