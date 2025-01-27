Зеленський зустрівся з Макроном в Польщі: про що говорили

Під час перемовин обговорювались можливості посилення оборонного потенціалу України за підтримки Франції.

Після церемонії, присвяченої 80-й річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау, у Польщі відбулася зустріч президентів України та Франції.

Про це повідомили в офіційному інтернет-представництві президента України Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський висловив подяку Емманюелю Макрону за допомогу, яку Франція надає Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Загальний обсяг оборонної підтримки Франції вже перевищив 6 мільярдів євро.

Під час перемовин обговорювались можливості посилення оборонного потенціалу України за підтримки Франції, що сприятиме укріпленню позицій держави для досягнення тривалого і справедливого миру.

Також ключовою темою стала безпекова співпраця, зокрема формати гарантій безпеки як для України, так і для всього європейського регіону.

Окремо Володимир Зеленський зазначив, що Україна розраховує на подальшу підтримку Франції та особисто президента Макрона у питаннях вступу нашої країни до Європейського Союзу.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відвідав Польщу, де взяв участь у заходах до 80-ї річниці звільнення Аушвіцу.