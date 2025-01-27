Про що Путін і Байден домовлялися в Швейцарії – Зеленський поставив запитання

Президент України поміркував про зустріч Байдена та кремлівського диктатора в Женеві перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Джо Байден – 46 президент США, а також очільник Кремля Володимир Путін 16 червня 2021 року зустрічалися у Женеві. Саміту передував напружений період заочного спілкування. Проте досі невідомо, про що Путін і Байден домовлялися у Швейцарії.

Про це Зеленський сказав в інтервʼю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio.

"Ми досі не знаємо, про що Путін і Байден домовлялися у Швейцарії... Далі ви все це знаєте, всі ці деталі. Я думаю, вам вони в більшості своїй відомі, тому що я думаю, що всіх деталей навіть ми не знаємо – ми передбачаємо", – сказав Зеленський.

Він також впевнений, що історія все розставить по місцях.

"Мені до сих пір дуже цікаво, про що Путін і Байден домовлялись в Швейцарії. Я б хотів би знати, якщо чесно. Історія нам обов'язково це розкаже", – додав президент України.

Нагадаємо, зустріч в Швейцарії сталася за ініціативи Джо Байдена і на тлі найбільшого від 2014 року скупчення російських військ біля українських кордонів, що знизило градус напруги та відвернуло ризик повномасштабного російського вторгнення. Зазначимо, що після входження на посаду 46-й президент США Джо Байден публічно називав Путіна убивцею, запровадив новий санкційний пакет проти РФ тощо.