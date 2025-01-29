Города больше нет: как выглядит Часов Яр на Донетчине (фото)

Появились новые фото с Временного Яра Донецкой области. Когда-то в этом городе проживало около 13 000 человек. Но после прихода россиян остались только развалины.

Кадры показало МВД Украины.

Часов Яр в Донецкой области

"Бойцы батальона "Донбасс" 18 Славянской бригады НГУ героически защищают город, отражая ежедневные атаки врага", — отметили в ведомстве.

Часов Яр в Донецкой области

Напомним, ранее экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак предупредил о том, что в Донецкой области враг может устроить "котел". Об этом свидетельствует ситуация в районе Временного Яра, Торецкого и Покровского выступления.