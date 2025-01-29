Города больше нет: как выглядит Часов Яр на Донетчине (фото)

Оккупанты принесли украинцам только боль и смерть.
Появились новые фото с Временного Яра Донецкой области. Когда-то в этом городе проживало около 13 000 человек. Но после прихода россиян остались только развалины.
Кадры показало МВД Украины.
"Бойцы батальона "Донбасс" 18 Славянской бригады НГУ героически защищают город, отражая ежедневные атаки врага", — отметили в ведомстве.
Напомним, ранее экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак предупредил о том, что в Донецкой области враг может устроить "котел". Об этом свидетельствует ситуация в районе Временного Яра, Торецкого и Покровского выступления.
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