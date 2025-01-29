"Осман": РФ пішла на штурм поблизу Антонівського моста – що відомо

Судячи з повідомлень Бунятова, закріпитися росіянам не вдалося.

Російські окупанти намагалися штурмувати позиції наших військ поблизу Антонівського моста на Херсонщині.

Про це повідомив командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"Більшість росіян відразу 200-ті, решта попідривалася на своїх же сюрпризах, в деяких випадках наші пілоти навіть не встигали попрацювати", – пише "Осман".

Судячи з повідомлень Бунятова, закріпитися росіянам не вдалося.

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Зауважимо, що останнім часом росіяни активізувалися поблизу Херсона і закріплюються на островах. У Мережі висловлюють побоювання, що ворог може зробити "дзеркальні Кринки", тобто намагатиметься створити плацдарм на правому березі Дніпра.

Раніше очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що росіяни добре вивчили історію Кринок і зробили висновок.

"...Дзеркальні Кринки по відношенню до нас сковуватимуть величезний ресурс Збройних сил, якого і так бракує. А ті втрати, які росіяни будуть там нести, для них абсолютно допустимі", – говорив Чмут.

За словами військового експерта Андрія Харука, якщо Росія надумає зайняти плацдарм на правому березі Дніпра у Херсонській області, для цього їй потрібні сили декількох бригад.

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