В'язниця в оренду: у Швеції пропонують несподіване рішення проблеми із нестачею місць для злочинців

Швеція вже веде переговори з іншими країнами щодо оренди камер у їхніх в'язницях.

Призначена урядом Швеції комісія у середу, 29 січня, заявила, що країна могла б відправляти злочинців відбувати покарання у в'язницях за кордоном. Цей висновок пролунав на тлі проблеми переповненості в'язниць, що виникла через сплеск організованої злочинності та великі зусилля правоохоронних органів стримати її.

Про це пише Reuters.

"Необхідно працювати над новими рішеннями у рамках Служби в'язниць та пробації", – заявив на пресконференції міністр юстиції Гуннар Штроммер.

Він зазначив, що Швеція вже веде переговори з іншими країнами щодо оренди камер у їхніх в'язницях.

За останні 20 років у Швеції стрімко зростає кількість організованих злочинних банд. Ця скандинавська країна вийшла на перше місце в Європі за кількістю смертельних випадків насильства із застосуванням вогнепальної зброї на душу населення.

Змінивши закони та збільшивши кількість співробітників та фінансування, шведська поліція досягла успіхів у боротьбі з бандами: за останні два роки випадки смертельних перестрілок зменшилися, а кількість обвинувальних вироків збільшилась.

Однак цей успіх створив надмірне навантаження на тюремну систему. У 2023 році шведські суди винесли вироки про ув'язнення загалом трохи менше ніж на 200 тисяч місяців. Це на 25% більше, ніж 2022 року, і вдвічі більше, ніж 2014 року.

В'язниці та ізолятори у Швеції переповнені, і Служба в'язниць та пробації заявляє, що до 2033 року їй знадобиться близько 27 000 ліжок, тоді як сьогодні у шведських в'язницях їх лише 11 000.

Голова комісії Маттіас Вальстедт заявив, що жодних юридичних перешкод для оренди Швецією місць у в'язницях за кордоном не існує, але пропозиція з цього питання спочатку має бути схвалена парламентом.

Нагадаємо, у Росії фіксують розгул насильства з боку "ветеранів" війни в Україні. У 2023 році кількість насильницьких злочинів, скоєних окупантами після повернення додому, збільшилася у 13 разів.

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