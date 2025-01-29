Сирія вимагає від Росії видати Асада — Reuters

Російська делегація приїхала до Дамаску 28 січня, вперше після повалення влади Асада.

Нова влада Сирії вимагає від Росії видати колишнього президента Башара Асада. Колишній сирійський диктатор та його поплічники втекли до Москви після захоплення Дамаска повстанцями у грудні 2024 року.

Таку вимогу поставив фактичний лідер Сирії Ахмед Шараа у розмові із заступником міністра закордонних справ РФ Михайлом Богдановим, повідомляє Reuters з посиланням на джерела, знайомі зі змістом переговорів.

Російська делегація приїжджала до Дамаску 28 січня, вперше після повалення влади Асада. Учасником переговорів, окрім згаданого заступника Лаврова, був спецпредставник Кремля по Сирії Олександр Лаврентьєв.

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За підсумками першого раунду переговорів сирійська сторона випустила заяву, згідно з якою РФ “підтвердила підтримку позитивним змінам, що відбуваються” в арабській республіці.

У новому сирійському уряді також заявили, що “відновлення відносин із [Росією] має враховувати минулі помилки, поважати волю сирійського народу та служити його інтересам”.

У зв'язку з цим влада республіки вимагала від Москви, яка раніше бомбила сирійські міста, допомагаючи Асаду боротися з повстанцями під час громадянської війни, заплатити за шкоду.

"Було підкреслено роль Росії у відновленні довіри з сирійським народом за допомогою конкретних заходів, таких як компенсація, реконструкція та відновлення", - сказано в повідомленні.

У Кремлі заявляють, що продовжують налагодження діалогу з новим керівництвом Сирії задля збереження своїх військових об'єктів у країні. Йдеться про військово-морську базу в Тартусі та авіабазі Хмеймім неподалік портового міста Латакія, втрата яких може завдати серйозного удару по військових можливостях Росії в регіоні.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився прокоментувати, чи справді було висунуто таку вимогу.

Нагадаємо, у Сирії після повалення режиму Асада призначили очільника перехідного уряду, який діятиме до 1 березня наступного року.

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