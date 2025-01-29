Сирия требует от России выдать Асада — Reuters

Российская делегация приехала в Дамаск 28 января, впервые после свержения власти Асада.
Новые власти Сирии требуют от России выдать бывшего президента Башара Асада. Бывший сирийский диктатор и его приспешники сбежали в Москву после захвата Дамаска повстанцами в декабре 2024 года.
Такое требование выдвинул фактический лидер Сирии Ахмед Шараа в разговоре с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с содержанием переговоров.
Российская делегация приезжала в Дамаск 28 января, впервые после свержения власти Асада. Участником переговоров, кроме упомянутого заместителя Лаврова, был спецпредставитель Кремля по Сирии Александр Лаврентьев.
По итогам первого раунда переговоров сирийская сторона выпустила заявление, согласно которому РФ "подтвердила поддержку происходящих положительных изменений" в арабской республике.
В новом сирийском правительстве также заявили, что "восстановление отношений с [Россией] должно учитывать прошлые ошибки, уважать волю сирийского народа и служить его интересам".
В связи с этим власти республики требовали от Москвы, которая ранее бомбила сирийские города, помогая Асаду бороться с повстанцами во время гражданской войны, заплатить за ущерб.
"Была подчеркнута роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление", — говорится в сообщении.
В Кремле заявляют, что продолжают налаживать диалог с новым руководством Сирии для сохранения своих военных объектов в стране. Речь идет о военно-морской базе в Тартусе и авиабазе Хмеймим неподалеку от портового города Латакия, потеря которых может нанести серьезный удар по военным возможностям России в регионе.
Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался прокомментировать, действительно ли было выдвинуто такое требование.
Напомним, в Сирии после свержения режима Асада назначили главу переходного правительства, которое будет действовать до 1 марта следующего года.
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