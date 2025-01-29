Сирия требует от России выдать Асада — Reuters

Новые власти Сирии требуют от России выдать бывшего президента Башара Асада. Бывший сирийский диктатор и его приспешники сбежали в Москву после захвата Дамаска повстанцами в декабре 2024 года.

Такое требование выдвинул фактический лидер Сирии Ахмед Шараа в разговоре с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с содержанием переговоров.

Российская делегация приезжала в Дамаск 28 января, впервые после свержения власти Асада. Участником переговоров, кроме упомянутого заместителя Лаврова, был спецпредставитель Кремля по Сирии Александр Лаврентьев.

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По итогам первого раунда переговоров сирийская сторона выпустила заявление, согласно которому РФ "подтвердила поддержку происходящих положительных изменений" в арабской республике.

В новом сирийском правительстве также заявили, что "восстановление отношений с [Россией] должно учитывать прошлые ошибки, уважать волю сирийского народа и служить его интересам".

В связи с этим власти республики требовали от Москвы, которая ранее бомбила сирийские города, помогая Асаду бороться с повстанцами во время гражданской войны, заплатить за ущерб.

"Была подчеркнута роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление", — говорится в сообщении.

В Кремле заявляют, что продолжают налаживать диалог с новым руководством Сирии для сохранения своих военных объектов в стране. Речь идет о военно-морской базе в Тартусе и авиабазе Хмеймим неподалеку от портового города Латакия, потеря которых может нанести серьезный удар по военным возможностям России в регионе.

Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался прокомментировать, действительно ли было выдвинуто такое требование.

Напомним, в Сирии после свержения режима Асада назначили главу переходного правительства, которое будет действовать до 1 марта следующего года.

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