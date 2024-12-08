В Україні збудують нові тюрми: у ВР пояснили, навіщо

В Україні збудують нові тюрми, "оскільки жодні ремонти не допомагають вирішити ситуацію в деяких закладах утримання".

Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанішина під час виступу у Верховній Раді.

За її словами, за цей рік більше 3 тисяч ув’язнених отримали покращені умови тримання, що позитивно відзначено у звіті Комітету міністрів Ради Європи щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини.

"Але разом з тим, занурившись в цю тематику, я поставила в пріоритет побудову нових закладів тримання ув’язнених, оскільки система виконання покарань успадкована з Радянського Союзу і за будь-яких найкращих ремонтів, не зможе забезпечити виконання тих стандартів, які передбачають забезпечення порядку і контроль в системі виконання покарань. Тому побудова нових тюрем є одним з пріоритетів. Ми шукаємо ресурси для цього", – каже Стефанішина.

Нардепка запевнила, що водночас зараз відбувається покращення умов тримання ув'язнених, але стратегічно має йтися про нові заклади. Тим паче, що в умовах окупації вдалося зробити всі необхідні переміщення засуджених.

Раніше в ДБР розповіли, що вйськові, що пішли у СЗЧ, мають шанс повернутися на службу до 1 січня 2025 року, інакше їм загрожуватиме в'язниця.

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