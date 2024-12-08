В Украине построят новые тюрьмы: в ВР объяснили, зачем

В Украине построят новые тюрьмы, "поскольку никакие ремонты не помогают разрешить ситуацию в некоторых заведениях содержания".

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министр юстиции Ольга Стефанишина во время выступления в Верховной Раде.

По ее словам, за этот год более 3 тысяч заключенных получили улучшенные условия содержания, что положительно отмечено в отчете Комитета министров Совета Европы по выполнению решений Европейского суда по правам человека.

"Но вместе с тем, погрузившись в эту тематику, я поставила в приоритет построение новых заведений содержания заключенных, поскольку система исполнения наказаний унаследована из Советского Союза и при любых лучших ремонтах, не сможет обеспечить выполнение тех стандартов, которые предусматривают обеспечение порядка и контроль в системе исполнения наказаний. Поэтому построение новых тюрем является одним из приоритетов. Мы ищем ресурсы для этого", – говорит Стефанишина.

Нардепка заверила, что в настоящее время происходит улучшение условий содержания заключенных, но стратегически речь идет о новых учреждениях. Тем более что в условиях оккупации удалось сделать все необходимые перемещения осужденных.

Ранее в ГБР рассказали, что ушедшие в СЗЧ военные имеют шанс вернуться на службу до 1 января 2025 года, иначе им будет грозить тюрьма.

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