Дипломатия может сыграть свою роль, но сама по себе не гарантирует мир.

Чтобы война закончилась, нужна справедливая ответственность для России. Поэтому главное для Украины — выстоять до конца и завершить "этот конфликт правильно".

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский курсантам в День памяти Героев Крут 29 января.

"Мы уже видели и помним, что такое замороженный конфликт", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что главное – выстоять до конца и завершить этот конфликт правильно.

Зеленский также признал, что дипломатия может сыграть свою роль, но сама по себе не гарантирует мир, потому что после 2014 года война не завершилась.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, какую ошибку совершила Украина и кто имеет влияние на Владимира Путина.

Ранее стало известно, что Вашингтон отказался помочь Украине оружием перед полномасштабным вторжением диктатора Владимира Путина.

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