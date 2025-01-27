Боруссія Дортмунд – Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У середу, 29 січня, донецький "Шахтар" зустрінеться з дортмундською "Боруссією" в матчі останнього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" в Дортмунді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після семи турів "гірники" з 7 очками посідають 27-ме місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів, зберігаючи мінімальні теоретичні шанси на вихід до плейоф.

"Джмелі" з 12 балами перебувають на 14-й сходинці турнірної таблиці ЛЧ. Німецький клуб гарантував собі участь у плейоф, а в разі перемоги над донеччанами може поборотися за топ-8 та пряме потрапляння до 1/8 фіналу.

Де дивитися матч Боруссія Дортмунд – Шахтар

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Прогнози букмекерів на матч Боруссія Дортмунд – Шахтар

Букмекери вважають абсолютним фаворитом поєдинку представника Бундесліги. На перемогу "джмелів" можна поставити з коефіцієнтом 1,41. Нічия – 5,40. Виграш підопічних Маріно Пушича – 7,00.

В оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де повинні зіграти проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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