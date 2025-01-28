Барселона – Аталанта: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У середу, 29 січня, "Барселона" прийматиме "Аталанту" в матчі останнього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після семи турів "Барселона" (18 очок) посідає друге місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів і достроково оформила вихід до 1/8 фіналу.

"Аталанта" (14 балів) перебуває на сьомій позиції турнірної таблиці ЛЧ. Італійська команда гарантувала собі участь у плейоф і бореться за топ-8 і пряму путівку до 1/8 фіналу.

Де дивитися матч Барселона – Аталанта

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Прогнози букмекерів на матч Барселона – Аталанта

Букмекери вважають фаворитом поєдинку каталонський клуб. На перемогу підопічних Гансі Фліка можна поставити з коефіцієнтом 1,77. Нічия – 4,45. Виграш "бергамасків" – 4,05.

В оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де повинні зіграти проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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