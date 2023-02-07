Масниця для всіх: п'ять варіантів млинців, які сподобаються кожному

Масниця — чудовий приклад того, як язичницьке свято адаптувалося до християнських традицій. До хрещення Київської Русі в цей період святкували день весняного рівнодення. А млинці своєю формою нагадують сонце. Читайте в матеріалі ТСН.ua про млинці на Масницю, які можна приготувати.

Зараз тиждень Масниці символізує наближення весни, а святкування прив'язане до Великодня (святкується за вісім тижнів до Воскресіння Господнього). Тому щороку Масниця припадає на різні дати. 2023 вона проходитиме від 20 до 26 лютого. Які млинці на Масницю можна приготувати, щоб порадувати рідних?

Традиційні (від Євгена Клопотенка)

Традиційні млинці пористі і тонкі. Найраще вони смакують із солодкою начинкою. Однак в них також можна класти фарш та подавати зі сметанним соусом.

Євген Клопотенко розповів, як правильно приготувати традиційні млинці на Масницю.

Інгредієнти:

30 г борошна;

340 мл молока;

2 яйця;

2 ст. л. соняшникової олії;

2 ст. л. цукру;

дрібка солі.

Процес приготування:

Дуже важливо повністю дотримуватися рецептури, щоб отримати смачні млинці. Спочатку борошно. Його потрібно просіяти. Однак, якщо ви використовуєте грубого помолу чи цільнозернове, можна цей крок пропустити. Для тіста змішати сіль, яйце, олію та цукор. Перемішати вінчиком до однорідного стану. Додати просіяне борошно і знову перемішати. Тепер до отриманої маси додати молоко. Варто вливати його обережно і невеликими порціями, постійно перемішуючи суміш. Повинне вийти рідке тісто, яке добре розтікається. Дати настоятися тісту 10 хвилин, змастити сковорідку невеликою кількістю олії та вилити тісто, розподіливши його по поверхні. Випікати по одній хвилині на кожному боці.

Шпинатні (від Джеймі Олівера)

Шпинатні млинці на Масницю / Фото: YouTube

Якщо хочете здивувати своїх рідних, можете спробувати приготувати шпинатні млинці, рецептом яких поділився Джеймі Олівер.

Інгредієнти:

стигле авокадо;

350 г помідорів чері;

100 г шпинату;

3 ріпчасті цибулини;

15 г свіжого коріандру;

лайм;

оливкова олія;

велике яйце;

склянка борошна;

склянка напівзнежиреного молока;

300 г сиру;

гострий соус чилі.

Процес приготування:

Для тіста потрібно змішати борошно, яйце, молоко. Потім збити сир, шпинат, сіль та перець до однорідної маси і додати до основної суміші. Сковорідку розігріти на середньому вогні, змастити олією в смажити млинці до золотистої скоринки з кожного боку. Заздалегідь можна приготувати начинку: розрізати навпіл авокадо, витягнути кісточку, помідори розрізати четвертинками та покласти все у велику миску. Додати дрібно нарізану цибулю, чверть шпинату, дрібку коріандру. Заправити все соком одного лайма. Збризнути столовою ложкою оливкової олії, додати сіль і перець. Млинці посипати сиром, викласти салат та полити соусом чилі.

Млинці з апельсиновою карамеллю та лікером (від Лізи Глінської)

Млинці з апельсиновою карамеллю / Фото: YouTube

Якщо вам хочеться спробувати чогось вишуканого, можна скористатися рецептом від Лізи Глінської.

Інгредієнти:

130 г борошна;

20 г цукру;

300 мл молока;

3 яйця;

цедра одного апельсина;

60 г масла;

50 мл апельсинового лікеру (Cointreau);

сіль.

Для апельсинової карамелі:

40 г цукру;

20 г масла;

20 мл лікеру Cointreau;

філе, сік та бланшована цедра двох апельсинів.

Процес приготування:

У великій ємності з'єднати яйця та цукор. Додати апельсиновий лікер і всі сухі інгредієнти: сіль, борошно, цедра. Додається гаряче молоко та попередньо розтоплене масло. Все ретельно перемішати і смажити на розігрітій та змащенній олією сковороді. Далі готується апельсинова карамель. Для цього відділяється м'якоть апельсина та розрізається. В сковороду насипається цукор. Треба зачекати, доки він розтане і утвориться карамельний аромат. Додати розтоплене масло і лікер, зачекати кілька секунд, поки всі інгредієнти не змішаються, тоді влити апельсиновий сік, порізані апельсини, цедру. Випарювати суміш на маленькому вогні. Готова карамель повинна мати констистенцію густого сиропу.

Гречані млинці на Масницю для веганів

Гречані млинці на Масницю / Фото: YouTube

Якщо ви не вживаєте продуктів тваринного походження, можна приготувати гречані млинці. Сьогодні існує чимало варіантів, наприклад, такий рецепт від Джеймі Олівера.

300 мл мигдального молока;

1 ч. л. ванільного екстракту;

75 г бланшованого мигдалю;

100 г гречаного борошна;

100 г рисового борошна;

2 ч. л. розпушувача;

стиглий банан;

оливкова олія;

350 г будь-яких ягід;

кленовий сироп;

4 ст. л. грецького йогурту за бажанням.

Процес приготування:

Спочатку потрібно змішати ванільний екстракт, молоко, борошно, мигдаль, розпушувач, очищений банан. Збити все до однорідної маси за допомогою блендера або вінчиком. Добре розігріти сковороду, змастити її олією. Викласти на поверхню сковороди 3 столові ложки тіста, відразу покласти ягоди, закрити млинець ще 3 столовими ложками тіста. Смажити з двох боків до золотистого кольору. Перед подаванням можна полити грецьким йогуртом.

Безглютенові млинці (від Джеймі Олівера)

Безглютенові млинці на Масницю / Фото: YouTube

Не варто відмовляти собі у задоволенні людям з целіакією. Наприклад, можна приготувати чудовий варіант швидких безглютенових млинців від Джеймі Олівера.

Інгредієнти:

велике яйце;

250 г безглютенового борошна;

300 мл молока;

оливкова олія;

морська сіль.

Процес приготування:

В великій ємності перемішати яйце, склянку молока, безглютенове борошно, дрібку солі. Збити до отримання однорідної консистенції. Смажити на розігрітій сковорідці (на середньому вогні), яку потрібно попередньо змастити олією. З кожного боку готувати млинець 1-2 хвилини.

Ці млинці можна подавати з будь-якими улюбленими начинками: фруктами, йогуртом, медом тощо.

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