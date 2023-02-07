Масленица для всех: пять вариантов блинов, которые понравятся каждому

Масленица — отличный пример того, как языческий праздник адаптировался к христианским традициям. До крещения Киевской Руси в этот период отмечали день весеннего равноденствия. А блины своей формой напоминают солнце. Читайте в материале ТСН.ua о блинах на Масленицу, которые можно приготовить.

Сейчас неделя Масленицы символизирует приближение весны, а празднование привязано к Пасхе (празднуется за восемь недель до Воскресения Господня). Поэтому каждый год Масленица приходится на разные даты. В 2023 году она будет проходить с 20 до 26 февраля. Какие блины на Масленицу можно приготовить, чтобы порадовать родных?

Традиционные (от Евгения Клопотенко)

Традиционные блины пористые и тонкие. Чаще всего они смакуют со сладкой начинкой. Однако в них можно класть фарш и подавать со сметанным соусом.

Евгений Клопотенко рассказал, как правильно приготовить традиционные блины на Масленицу.

Ингредиенты:

30 г муки;

340 мл молока;

2 яйца;

2 ст. л. подсолнечного масла;

2 ст. л. сахара;

щепотка соли.

Процесс приготовления:

Очень важно полностью придерживаться рецептуры, чтобы получить вкусные блины. Сначала мука. Его нужно просеять. Однако, если вы используете грубый помол или цельнозерновое, можно пропустить этот шаг. Для теста смешать соль, яйцо, растительное масло и сахар. Перемешать венчиком до однородного состояния. Добавить просеянную муку и снова перемешать. Теперь к полученной массе добавить молоко. Следует вливать его осторожно и небольшими порциями, постоянно перемешивая смесь. Должно получиться хорошо растекающееся жидкое тесто. Дать тесту настояться 10 минут, смазать сковороду небольшим количеством масла и вылить тесто, распределив его по поверхности. Выпекать по одной минуте на каждой стороне.

Шпинатные (от Джейми Оливера)

Шпинатные блины на Масленицу. / Фото: YouTube

Если хотите удивить своих родных, можете попробовать приготовить блины шпинатов, рецептом которых поделился Джейми Оливер.

Ингредиенты:

спелое авокадо;

350 г помидоров черри;

100 г шпината;

3 репчатые луковицы;

15 г свежего кориандра;

лайм;

оливковое масло;

большое яйцо;

стакан муки;

стакан полуобезжиренного молока;

300 г творога;

острый соус чили.

Процесс приготовления:

Для теста нужно смешать муку, яйцо, молоко. Затем взбить творог, шпинат, соль и перец до однородной массы и добавить в основную смесь. Сковороду разогреть на среднем огне, смазать растительным маслом в жарить блины до золотистой корочки с каждой стороны. Предварительно можно приготовить начинку: разрезать пополам авокадо, вытащить косточку, помидоры разрезать четвертинками и положить все в большую миску. Добавить мелко нарезанный лук, четверть шпината, щепотку кориандра. Заправить все соком одного лайма. Сбрызнуть столовой ложкой оливкового масла, добавить соль и перец. Блинчики посыпать сыром, выложить салат и полить соусом чили.

Блинчики с апельсиновой карамелью и ликером (от Лизы Глинской)

Блинчики с апельсиновой карамелью / Фото: YouTube

Если вам хочется попробовать что-нибудь изысканное, можно воспользоваться рецептом от Лизы Глинской.

Ингредиенты:

130 г муки;

20 г сахара;

300 мл молока;

3 яйца;

цедра одного апельсина;

60 г масла;

50 мл апельсинового ликера (Cointreau);

соль.

Для апельсиновой карамели:

40 г сахара;

20 г масла;

20 мл ликера Cointreau;

филе, сок и бланшированная цедра двух апельсинов.

Процесс приготовления:

В большой емкости соедините яйца и сахар. Добавить апельсиновый ликер и все сухие ингредиенты: соль, муку, цедру. Добавляется горячее молоко и предварительно растопленное масло. Все тщательно перемешать и жарить на разогретой смазанной маслом сковороде. Далее готовится апельсиновая карамель. Для этого отделяется мякоть апельсина и разрезается. В сковороду насыпается сахар. Надо подождать, пока он растает и образуется карамельный аромат. Добавить растопленное масло и ликер, подождать несколько секунд пока все ингредиенты не смешаются, тогда влить апельсиновый сок, порезанные апельсины, цедру. Выпариваем смесь на маленьком огне. Готовая карамель должна иметь констистенцию густого сиропа.

Гречневые блины на Масленицу для веганов

Гречневые блины на Масленицу / Фото: YouTube

Если вы не употребляете продукты животного происхождения, можно приготовить гречневые блины. Сегодня существует немало вариантов, например такой рецепт от Джейми Оливера.

300 мл миндального молока;

1 ч. л. ванильного экстракта;

75 г бланшированного миндаля;

100 г гречневой муки;

100 г рисовой муки;

2 ч. л. разрыхлителя;

спелый банан;

оливковое масло;

350 г любых ягод;

кленовый сироп;

4 ст. л. греческого йогурта по желанию.

Процесс приготовления:

Сначала нужно смешать ванильный экстракт, молоко, муку, миндаль, разрыхлитель, очищенный банан. Взбить все до однородной массы с помощью блендера или венчика. Хорошо разогреть сковороду, смазать ее растительным маслом. Выложить на поверхность сковороды 3 столовых ложки теста, сразу положить ягоды, закрыть блин еще 3 столовыми ложками теста. Жарить с двух сторон до золотистого цвета. Перед подачей можно полить греческим йогуртом.

Безглютеновые блины (от Джейми Оливера)

Безглютеновые блины на Масленицу / Фото: YouTube

Не стоит отказывать себе в удовольствии людям с целиакией. Например, можно приготовить отличный вариант быстрых безглютеновых блинов от Джейми Оливера.

Ингредиенты:

большое яйцо;

250 г безглютеновой муки;

300 мл молока;

оливковое масло;

морская соль.

Процесс приготовления:

В большой емкости перемешать яйцо, стакан молока, безглютеновую муку, щепотку соли. Взбить до получения однородной смеси. Жарить на разогретой сковороде (на среднем огне), которую нужно предварительно смазать растительным маслом. С каждой стороны готовить блинчик 1-2 минуты.

Эти блины можно подавать с любыми любимыми начинками: фруктами, йогуртом, медом и т.д.

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