Белый дом отменил заморозку международной помощи – CNN

Согласно официальному письму, полученному от администрации президента США Дональда Трампа в ответ на журналистский запрос, Административно-бюджетное управление Белого дома отменило приостановку федеральной помощи другим государствам.

Об этом пишет CNN.

"Указ OMB M-25-13 аннулируется. Если у вас есть вопросы по реализации указов президента, обратитесь к генеральному юрисконсульту вашего агентства", – говорится в документе.

Напомним, новоизбранный президент Дональд Трамп в первый день после своей инаугурации подписал указ, приостанавливающий все программы внешней помощи США на 90 дней, пока не будет проведен анализ их соответствия целям его политики.

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