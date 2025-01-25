Заморозка в США программ международной помощи: как это коснется Украины

Заморозка от Госдепа влияет на важные невоенные программы, в частности, от агентства USAID.

Указ Государственного департамента США об "остановке" всех имеющихся и новых программ иностранной помощи не касается военной помощи для Украины.

Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил корреспондент "Голоса Америки" Остап Ярыш.

Отметим, что Украина получает помощь от США по трем программам – Presidential Drawdown Authority, Ukraine Security Assistance Initiative и Foreign Military Financing. Указ Госдепа не касается программ PDA, USAI и FMF.

"В Пентагоне мне повторно подтвердили, что никаких новых указаний по прекращению этих программ не поступало. Это означает, что контракты на изготовление оружия по программе USAI, оформленные администрацией Байдена, остаются в силе. Также конкретный указ Трампа не влияет на какие-либо ранее запланированные поставки оружия со складов США по программе PDA", – говорится в сообщении Ярыша.

Он уточнил, что технически распоряжение Госдепа касается программы военной поддержки FMF. Но фактически две основные программы PDA и USAI, по которым еще продолжается изготовление и поставка оружия для Украины, на данный момент остаются работать.

Корреспондент заметил – теоретически уже запланированные поставки могут остановить в будущем, но для этого требуется отдельная процедура.

По словам Ярыша, по поводу объявления новых пакетов военной помощи Украины – это решение уже будет зависеть от администрации президента США Дональда Трампа. Для программы PDA от предшественника Джо Байдена осталось около 4 млрд. дол.

"Однако выглядит, что заморозка от Госдепа влияет на другие важные невоенные программы, в частности от агентства USAID. А их в Украине достаточно — это поддержка энергетики, восстановление инфраструктуры, медицинская помощь, образование и другие направления. Что с этими программами будет дальше — пока неясно", – говорится в заявлении журналиста.

Он отметил, что также есть изменения в программах для беженцев из Украины, в частности, United for Ukraine (U4U).

"Отныне Министерство нацбезопасности США ставит ее на паузу. Заявки на убежище по этой программе пока рассматривать не будут. Подробнее, думаю, объяснят миграционные юристы", — написал Ярыш.

Напомним, в Reuters сообщили, что Госдеп США издал приказ об "остановке" всех имеющихся и новых программ иностранной помощи согласно приказу Трампа. Чиновник USAID сказал, что сотрудникам, ответственным за проекты в Украине, было приказано остановить всю работу.

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