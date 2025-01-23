В Польше планируют отменить программу "800+" для украинцев: что это за помощь

Украинских беженцев в Польше, которые не работают и не платят налоги, планируют лишить помощи.

В Польше хотят отменить программу помощи "800+" для неработающих украинцев.

Об этом пишут польские СМИ

На днях кандидат в президенты от "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский предложил ограничить правила выплаты пособия 800+ только украинцам, которые работают и платят налоги в Польше.

По мнению политика, если украинцы хотят получать социальные выплаты в Польше, в том числе помощь 800+, они должны там работать, жить и платить налоги.

В свою очередь глава партии "Право и справедливость" Мариуш Блащак добавил, что его политсила подала в Сейм проект поправок в закон об ограничении программы 800+, чтобы средства получали только те украинские семьи, которые работают в Польше и платят там налоги.

Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также поддерживал эту идею.

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"Поляки открыли свои сердца, предоставили жилье, обеспечивают социальную помощь, медицинские услуги и образование. Но мы ожидаем, что это не станет исключительно затратами для наших налогоплательщиков", — заявил Косиняк-Камыш, передает "Зеркало недели".

По его словам, важно, если украинцы платят налоги, то должны получать поддержку.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш / Фото: Associated Press

Премьер Дональд Туск в конце концов сообщил, что предложение Рафала Тшасковского выплачивать 800+ только тем мигрантам, в том числе реально живущим, работающим и уплачивающим налоги в Польше украинцам. Сам Туск заверил, что выступает "за".

Что предполагает программа "800+"

Как объясняет "Польское радио", помощь "Семья 800+" предоставляется каждому ребенку до достижения им 18-летнего возраста независимо от дохода семьи. Выплаты также доступны родителям украинских детей, проживающих в Польше. в мае 2024 года внесла поправку, которая предусматривает зависимость получения льготы 800+ от подачи заявления на получение виды на жительство.

Кроме того, дети беженцев обязаны ходить в польские школы. В противном случае выплата будет отменена.

Ранее сообщалось, что в Польше с 2025 года украинцам могут начать блокировать банковские счета.

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