У Польщі планують скасувати програму "800+" для українців: що це за допомога

Українських біженців у Польщі, які не працюють і не сплачують податки, планують позбавити допомоги.
В Польщі хочуть скасувати програму допомоги "800+" для українців, які не працюють.
Про це пишуть польські ЗМІ.
Днями кандидат у президенти від "Громадянської коаліції" Рафал Тшасковський запропонував обмежити правила виплати допомоги "800+" лише тим українцям, які працюють і сплачують податки в Польщі.
На думку політика, якщо українці хочуть отримувати соціальні виплати в Польщі, зокрема допомогу "800+", вони повинні там працювати, жити і сплачувати податки.
Своєю чергою голова партії "Право і справедливість" Маріуш Блащак додав, що його політсила подала до Сейму проєкт поправок до закону щодо обмеження програми "800+", щоб кошти отримували лише ті українські родини, які працюють у Польщі та сплачують там податки.
Віцепрем'єр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш також підтримав цю ідею.
"Поляки відкрили свої серця, надали житло, забезпечують соціальну допомогу, медичні послуги та освіту. Але ми очікуємо, що це не стане винятково витратами для наших платників податків", – заявив Косіняк-Камиш, передає "Дзеркало тижня".
За його словами, важливо, якщо українці сплачують податки, то повинні отримувати підтримку. Такий підхід Косіняк-Камиш назвав "найбільш прагматичним і таким, що "відповідає очікуванням польського суспільства".
Прем'єр Дональд Туск зрештою повідомив, що пропозицію Рафала Тшасковського виплачувати "800+" лише тим мігрантам, зокрема українцям, які реально живуть, працюють і сплачують податки в Польщі, терміново розгляне уряд. Сам Туск запевнив, що виступає "за".
Що передбачає програма "800+"
Як пояснює "Польське радіо", наразі допомога "Родина 800+" надається кожній дитині до досягнення нею 18-річного віку незалежно від доходу сім’ї. Виплати також доступні батькам українських дітей, які проживають у Польщі. Партія "Право і справедливість" у травні 2024 року внесла поправку, яка передбачає залежність отримання пільги "800+" від подання заяви на отримання посвідки на проживання.
Крім того, діти біженців зобов'язані ходити до польських шкіл. В іншому разі виплату буде скасовано.
Раніше повідомлялося, що в Польщі від 2025 року українцям можуть почати блокувати банківські рахунки.
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