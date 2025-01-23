У Польщі планують скасувати програму "800+" для українців: що це за допомога

Українських біженців у Польщі, які не працюють і не сплачують податки, планують позбавити допомоги.

В Польщі хочуть скасувати програму допомоги "800+" для українців, які не працюють.

Про це пишуть польські ЗМІ.

Днями кандидат у президенти від "Громадянської коаліції" Рафал Тшасковський запропонував обмежити правила виплати допомоги "800+" лише тим українцям, які працюють і сплачують податки в Польщі.

На думку політика, якщо українці хочуть отримувати соціальні виплати в Польщі, зокрема допомогу "800+", вони повинні там працювати, жити і сплачувати податки.

Своєю чергою голова партії "Право і справедливість" Маріуш Блащак додав, що його політсила подала до Сейму проєкт поправок до закону щодо обмеження програми "800+", щоб кошти отримували лише ті українські родини, які працюють у Польщі та сплачують там податки.

Віцепрем'єр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш також підтримав цю ідею.

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"Поляки відкрили свої серця, надали житло, забезпечують соціальну допомогу, медичні послуги та освіту. Але ми очікуємо, що це не стане винятково витратами для наших платників податків", – заявив Косіняк-Камиш, передає "Дзеркало тижня".

За його словами, важливо, якщо українці сплачують податки, то повинні отримувати підтримку. Такий підхід Косіняк-Камиш назвав "найбільш прагматичним і таким, що "відповідає очікуванням польського суспільства".

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш / Фото: Associated Press

Прем'єр Дональд Туск зрештою повідомив, що пропозицію Рафала Тшасковського виплачувати "800+" лише тим мігрантам, зокрема українцям, які реально живуть, працюють і сплачують податки в Польщі, терміново розгляне уряд. Сам Туск запевнив, що виступає "за".

Що передбачає програма "800+"

Як пояснює "Польське радіо", наразі допомога "Родина 800+" надається кожній дитині до досягнення нею 18-річного віку незалежно від доходу сім’ї. Виплати також доступні батькам українських дітей, які проживають у Польщі. Партія "Право і справедливість" у травні 2024 року внесла поправку, яка передбачає залежність отримання пільги "800+" від подання заяви на отримання посвідки на проживання.

Крім того, діти біженців зобов'язані ходити до польських шкіл. В іншому разі виплату буде скасовано.

Раніше повідомлялося, що в Польщі від 2025 року українцям можуть почати блокувати банківські рахунки.

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