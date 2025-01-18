Лидер ультраправой фракции "Альтернативы для Германии " в земельном парламенте Баварии Катрин Эбнер-Штайнер заявила о том, что украинские беженцы должны вернуться домой "уже сейчас".

Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на собственного корреспондента.

Эбнер-Штайнер цинично заявила, мол, Украина большая и имеет "достаточно территорий", куда люди могут вернуться.

Заметим, что в целом немецкая политика негативно настроена в вопросе мигрантов. В частности, ее политсила в баварском парламенте обвиняет Христианско-социальный союз, сейчас у власти в федеративной земле, в "правых уклонах" и "пустословии" относительно миграции.

По ее словам, Эбнер-Штайнер, только "АдН" может "вывести Баварию на правильный путь" и освободить народ "от удушения старого партийного государства". Чтобы предотвратить "наводнение страны получателями помощи, которые не желают интегрироваться".

Это означает депортацию всех преступников и иностранцев, не имеющих права на жительство, согласно официальному "плану на будущее" парламентской группы. В общей сложности она оценила, что в целом из Германии можно выслать до двух миллионов человек.

Кроме того, депутат Бундестага и глава баварского отделения "АдН" Штефан Прочко заявил, что его партия призывает выслать "миллион" мигрантов. В частности, считает политик, Германию могут покинуть "от 1,2 до 1,3 млн. сирийцев" и "700 тысяч афганцев". Кроме того, по его словам, в ФРГ есть и "украинцы, которым нельзя здесь быть".

Напомним, "немецкая "подруга" "фюрера" РФ Владимира Путина, лидер ультралевой партии "Альянс Сары Вагенкнехт" Сара Вагенкнехт сделала дерзкое заявление о поставках оружия в Украину.

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