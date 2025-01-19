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Астролог назвал самые брезгливые знаки Зодиака

Астролог назвал самые брезгливые знаки Зодиака

Прогноз астролога / Фото: Credits

Мы можем по-разному относиться к другим людям, но вряд ли кому-то понравиться чужая – преимущественно, физическая – нечистоплотность. 

Как правило, все относятся к ней отрицательно, но одни, тем не менее, могут переступить через свое неприятие, а других от нее – в буквальном смысле слова – с души воротит. Астролог Людмила Булгакова назвала самые брезгливые знаки Зодиака. 

Лева

Девы – в прямом смысле слова – помешаны на чистоте, они умрут от жажды, но не станут пить из стакана сомнительной чистоты. Приглашая в гости представителей этого знака, необходим обеспечить им тот – стопроцентный – уровень опрятности, к которому они привыкли дома. 

Рак

Раки, являющиеся самым домовитым знаком Зодиака, могут все свободное – и несвободное – время проводить за уборкой, в десятый раз протирая все поверхности и выбивая пыль из мебели. Слова о том, что чистота – залог здоровья, для них не пустой звук, а грязь вызывает у них брезгливость. 

Близнецы

Близнецы, которые любят получать от жизни удовольствие, а для этого им нужно, чтобы все вокруг было чисто и опрятно, а вот нечистоплотность мешает им наслаждаться отдыхом или вкусной едой, поэтому, например, сняв квартиру, они не успокоятся, пока не вымоют каждый уголок хлоркой. 

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