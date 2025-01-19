Враг продвинулся около шести населенных пунктов – DeepState

За прошедшие сутки российские захватчики в районе нескольких населенных пунктов на Донетчине.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

В сообщении также указывается, что враг продвинулся возле нескольких населённых пунктов.

"Враг продвинулся в Котлином, Удачном, возле Новоандреевки, Сухих Ялов, Времевки и Великой Новоселки", — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что в ОСУО "Хортица" опровергли информацию, что россияне зашли в Покровск.

Кроме того, мы ранее информировали, что ситуация под Покровском сложная, ВСУ отбивают по 50-70 штурмов.

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