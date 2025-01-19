Ворог просунувся біля шести населених пунктів - DeepState

Ворог продовжує атакувати позиції Сил оборони.
Протягом минулої доби російські загарбники в районі кількох населених пунктів на Донеччині.
Про це йдеться у повідомленні DeepState.
У повідомленні також вказується, що ворог просунувся біля кількох населених пунктів.
"Ворог просунувся в Котлиному, Удачному, біля Новоандріївки, Сухих Ялів, Времівки та Великої Новосілки", - йдеться у повідомленні.
На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ОСУВ "Хортиця" спростували інформацію, що росіяни зайшли до Покровська.
Крім того, ми раніше інформували, що ситуація під Покровськом складна, ЗСУ відбивають по 50-70 штурмів.
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