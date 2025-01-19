Ворог просунувся біля шести населених пунктів - DeepState

Протягом минулої доби російські загарбники в районі кількох населених пунктів на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

У повідомленні також вказується, що ворог просунувся біля кількох населених пунктів.

"Ворог просунувся в Котлиному, Удачному, біля Новоандріївки, Сухих Ялів, Времівки та Великої Новосілки", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ОСУВ "Хортиця" спростували інформацію, що росіяни зайшли до Покровська.

Крім того, ми раніше інформували, що ситуація під Покровськом складна, ЗСУ відбивають по 50-70 штурмів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.