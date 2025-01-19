Астрологічний прогноз на 19-20 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: 20-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, сприятливий для старту будь-яких нових справ – від невеликих до глобальних.

Символ дня: орел, що ширяє в повітрі.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливе каміння дня: гірський кришталь, червона яшма.

За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: протипоказані серйозні фізичні навантаження – особливо на хребет, також не можна допускати самолікування – від нього буде більше шкоди, ніж користі.

Харчування дня: час треба присвятити посту й голодуванню.

Стрижка дня: від стрижки в цей час краще відмовитися.

Магія і містика дня: можна проводити обряди та ритуали з використанням чарівних властивостей напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: сни цих ночей містять інформацію про сьогодення у тісному зв'язку з минулим і майбутнім.

Табу дня: необхідно остерігатися великої висоти.

Цитата дня: "Щоранку починай зі списку найбагатших людей. Якщо тебе там нема – берися до роботи " (Роберт Орбен).

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