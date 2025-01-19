Астрологический прогноз на 19-20 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: 20-й лунный день, которые продлится двое календарных суток, день благоприятен для старта любых новых дел – от небольших до глобальных.

Символ дня: Парящий Орел.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: синий.

Счастливые камни дня: горный хрусталь, красная яшма.

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.

Болезни дня: противопоказаны серьезные физические нагрузки – особенно на позвоночник, также нельзя допускать самолечения – от него будет больше вреда, чем пользы.

Питание дня: время нужно посвятить посту и голоданию.

Стрижка дня: от стрижки в это время лучше отказаться.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы с использованием волшебных свойств полудрагоценных камней.

Сны дня: сны этих ночей содержат информацию о настоящем в тесной связи с прошлым и будущим.

Табу дня: необходимо опасаться большой высоты.

Цитата дня: «Каждое утро начиная со списка самых богатых людей. Если тебя там нет – берись за работу» (Роберт Орбен).

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