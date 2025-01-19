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Астрологический прогноз на 19-20 января

Астрологический прогноз на 19-20 января

Парящий Орел - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: 20-й лунный день, которые продлится двое календарных суток, день благоприятен для старта любых новых дел – от небольших до глобальных. 

Символ дня: Парящий Орел. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: синий. 

Счастливые камни дня: горный хрусталь, красная яшма. 

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки. 

Болезни дня: противопоказаны серьезные физические нагрузки – особенно на позвоночник, также нельзя допускать самолечения – от него будет больше вреда, чем пользы. 

Питание дня: время нужно посвятить посту и голоданию.

Стрижка дня: от стрижки в это время лучше отказаться. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы с использованием волшебных свойств полудрагоценных камней. 

Сны дня: сны этих ночей содержат информацию о настоящем в тесной связи с прошлым и будущим. 

Табу дня: необходимо опасаться большой высоты. 

Цитата дня: «Каждое утро начиная со списка самых богатых людей. Если тебя там нет – берись за работу» (Роберт Орбен). 

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