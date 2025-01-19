Астрологический прогноз на 19-20 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: 20-й лунный день, которые продлится двое календарных суток, день благоприятен для старта любых новых дел – от небольших до глобальных.
Символ дня: Парящий Орел.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: синий.
Счастливые камни дня: горный хрусталь, красная яшма.
За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.
Болезни дня: противопоказаны серьезные физические нагрузки – особенно на позвоночник, также нельзя допускать самолечения – от него будет больше вреда, чем пользы.
Питание дня: время нужно посвятить посту и голоданию.
Стрижка дня: от стрижки в это время лучше отказаться.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы с использованием волшебных свойств полудрагоценных камней.
Сны дня: сны этих ночей содержат информацию о настоящем в тесной связи с прошлым и будущим.
Табу дня: необходимо опасаться большой высоты.
Цитата дня: «Каждое утро начиная со списка самых богатых людей. Если тебя там нет – берись за работу» (Роберт Орбен).
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