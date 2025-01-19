Трамп ускорит в Европе процессы, которые давно нужно было начать.

Кандидат на должность канцлера Германии от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что он положительно относится к новому президенту США Дональду Трампу, поскольку он может способствовать быстрым положительным изменениям в Европе.

Об этом информирует издание Welt.

Он заявил, что считает Дональда Трампа предполагаемым политиком.

"Он делает то, что говорит… В этом плане, я считаю, мы можем ожидать, что в ближайшие недели и месяцы будет гораздо больше ясности", – отметил Мерц.

Мерц заявил, что Трамп ускорит процессы в Европе, которые уже давно требовалось запустить.

"В этом плане это также возможность для нас сделать правильные вещи", – сказал Мерц, имея в виду усиление обороноспособности стран Европы.

Он заявил, что это означает не просто значительное увеличение расходов на оборону, но и совершенствование их использования, в частности упрощение и оптимизация военного развития и закупок оборонных товаров необходимы.

Кроме того, он напомнил, что Евросоюз может совместно закупать вооружение у США, что позволит значительно сэкономить деньги за счет масштаба.

"Нет причин смотреть на Вашингтон со страхом", — добавил Мерц.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина без поддержки США и НАТО Украина не сможет сохранить свою независимость после нападения России.

Кроме того, мы ранее информировали, что Германия передала Украине новую партию военной помощи.

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