В Сумской области прогремели 63 взрыва

За прошедшие сутки захватчики произвели 41 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 63 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Юнаковская, Середино-Будская общины.

Юношеская община: враг нанес удар КАБ (1 взрыв).

Середино-будская община: россияне били из миномета (4 взрыва). Также ударили FPV-дронами (2 взрыва), в результате чего поврежден частный жилой дом и автомобиль.

Великописаревское общество: нанесен удар FPV-дронами (7 взрывов), совершен минометный обстрел (15 взрывов), сброс с БПЛА взрывных устройств (3 взрыва).

Краснопольская община: враг совершил сброс взрывных устройств с БПЛА (14 взрывов), минометный обстрел (1 взрыв), атаку FPV-дронами (2 взрыва).

Хотинская община: нанесен удар КАБ (1 взрыв).

Белопольское общество: россияне били из миномета (9 взрывов). Также произвели сброс взрывных устройств с БПЛА (2 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове и области раздавались взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Павлограде ночью раздался взрыв.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.