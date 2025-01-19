В Сумской области прогремели 63 взрыва

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики произвели 41 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 63 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Юнаковская, Середино-Будская общины.
- Юношеская община: враг нанес удар КАБ (1 взрыв).
- Середино-будская община: россияне били из миномета (4 взрыва). Также ударили FPV-дронами (2 взрыва), в результате чего поврежден частный жилой дом и автомобиль.
- Великописаревское общество: нанесен удар FPV-дронами (7 взрывов), совершен минометный обстрел (15 взрывов), сброс с БПЛА взрывных устройств (3 взрыва).
- Краснопольская община: враг совершил сброс взрывных устройств с БПЛА (14 взрывов), минометный обстрел (1 взрыв), атаку FPV-дронами (2 взрыва).
- Хотинская община: нанесен удар КАБ (1 взрыв).
- Белопольское общество: россияне били из миномета (9 взрывов). Также произвели сброс взрывных устройств с БПЛА (2 взрыва).
Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове и области раздавались взрывы.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Павлограде ночью раздался взрыв.
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