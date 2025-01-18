В Павлограде ночью раздался взрыв — СМИ

В Павлограде в ночь на 18 января раздался взрыв.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на собственных корреспондентов.

"В Павлограде на Днепропетровщине слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении.

Перед взрывом в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.

Напомним, ранее сообщалось, что во время воздушной тревоги в Хмельницкой области произошли взрывы из-за атаки российских беспилотников.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Киевщине в результате падения обломков БПЛА ранен ребенок.

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