В Павлограде ночью раздался взрыв — СМИ

Враг атакует регион ударными беспилотниками.
В Павлограде в ночь на 18 января раздался взрыв.
Об этом сообщает Общественное со ссылкой на собственных корреспондентов.
"В Павлограде на Днепропетровщине слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении.
Перед взрывом в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.
Напомним, ранее сообщалось, что во время воздушной тревоги в Хмельницкой области произошли взрывы из-за атаки российских беспилотников.
Кроме того, мы ранее информировали, что на Киевщине в результате падения обломков БПЛА ранен ребенок.
Читайте также: