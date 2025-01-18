У Павлограді вночі пролунав вибух - ЗМІ

У Павлограді в ніч проти 18 січня пролунав вибух.

Про це інформує Суспільне з посиланням на власних кореспондентів.

"У Павлограді на Дніпропетровщині чутно звуки вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Перед вибухом у регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час повітряної тривоги у Хмельницькій області сталися вибухи через атаку російських безпілотників.

Крім того, ми раніше інформували, що на Київщині внаслідок падіння уламків БпЛА поранена дитина.

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