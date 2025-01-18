Шольц назвав терміни закінчення війни в Україні

Він наголосив на необхідності розглянути всі можливі варіанти для закінчення війни.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив сподівання, що активна фаза війни в Україні завершиться вже цього року.

Про це він заявив на заході передвиборної кампанії СДПН у Вольфсбурзі, інформує Stuttgarter Zeitung.

Він зазначив, що необхідно розглянути всі можливі варіанти "щодо того, як зупинити вбивства та зробити мир можливим".

Разом з тим, він заявив, що мирне рішення не можна шукати "через голови українців і європейців", але з урахуванням майбутньої інавгурації президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Клімкін пояснив логіку Європи, яка виступає за початок переговорів України з Росією.

Крім того, ми раніше інформували, що адміністрація Трампа може допомогти Україні укласти сильну угоду про припинення вогню з Росією.

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