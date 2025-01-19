Трамп прискорить у Європі процеси, які давно потрібно було розпочати — Мерц

Кандидат на посаду канцлера Німеччини від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявив, що він позитивно ставиться до нового президента США Дональда Трампа, оскільки він може сприяти швидким позитивним змінам у Європі.

Про це інформує видання Welt.

Він заявив, що вважає Дональда Трампа передбачуваним політиком.

"Він робить те, що каже… У цьому плані, я вважаю, ми можемо очікувати, що найближчими тижнями і місяцями буде набагато більше ясності", – зазначив Мерц.

Мерц заявив, що Трамп прискорить процеси у Європі, які вже давно потрібно було запустити.

"У цьому плані це також можливість для нас зробити правильні речі", – сказав Мерц, маю на увазі посилення обороноспроможності країн Європи.

Він заявив, що це означає не просто значне збільшення витрат на оборону, а й вдосконалення їх використання, зокрема спрощення та оптимізація військового розвитку та закупівель оборонних товарів є необхідними.

Крім того, він нагадав, що Євросоюз може спільно закуповувати озброєння у США, що дозволить значно зекономити гроші за рахунок масштабу.

"Немає причин дивитися на Вашингтон з острахом", – додав Мерц.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україна без підтримки США та НАТО Україна не зможе зберегти свою незалежність після нападу Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги.

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