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Трамп планує у перші 100 днів президентства відвідати Китай - WSJ

Трамп планує у перші 100 днів президентства відвідати Китай - WSJ

Трамп планує відвідати Китай / Фото: Associated Press

Представники Трампа та Сі Цзіньпіна вже обговорили можливу особисту зустріч.

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив своєму оточенню, що він планує найближчими місяцями відвідати Китай.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Джерела видання повідомили, що Трамп сказав своїм радникам, що він хоче здійснити поїздку до КНР у перші сто днів свого президентства.

Крім того, журналісти видання повідомили, що Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін через своїх представників вже обговорили можливу зустріч. Розглядається також варіант запрошення Сі Цзіньпін до Сполучених Штатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вашингтоні люди вийшли на мітинг, щоб висловити протест проти інавгурації обраного президента Дональда Трампа, яка відбудеться у понеділок, 20 січня.

Крім того, ми раніше інформували, що швидкі переговори Трампа з Путіним можуть стати фатальними для України.

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