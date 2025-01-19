Інавгурація Трампа спровокувала багатотисячні протести у Вашингтоні – Reuters

На думку протестувальників, прихід до влади Дональда Трампа поставить під загрозу конституційні права різних меншин та вразливих груп населення.

Тисячі людей зібралися у суботу, 18 січня, у Вашингтоні, щоб висловити протест проти інавгурації обраного президента Дональда Трампа, яка відбудеться у понеділок, 20 січня.

Про це пише Reuters.

У суботу "Народний марш" протестувальників пройшов центром Вашингтона повз Білий дім і меморіал Лінкольна. Активісти, які виступають за права жінок, расову справедливість та інші громадянські рухи, виступили проти нової політики Трампа, яка, за їхніми словами, ставить під загрозу конституційні права різних меншин та вразливих груп населення.

Видання зазначає, що противники Трампа збиралися на протести і перед першою його інавгурацією у 2017 році. Однак вісім років тому вони були "набагато масштабнішими".

"Протести проти інавгурації Трампа цього разу менш масштабні, частково тому, що рух за права жінок у США здається багатьом активістам роздробленішим після перемоги Трампа. Організатори прогнозували, що візьмуть участь 50 000 осіб, тоді як місцева поліція чекала близько 25 000. По всій країні було заплановано ще понад 300 маршів", — пишуть автори статті.

Протестувальники планують мітингувати усі вихідні / Фото: скриншот з відео

У марші протесту взяли участь групи із захисту репродуктивних прав, екоактивісти та захисники цивільних прав.

"Багато людей розчаровано. Багато людей відчувають, що ми так довго боролися, але нічого не змінилося", — сказала журналістам 26-річна Олівія Хоффман, співробітниця каліфорнійського центру, який підтримує незаможних жінок та трансгендерну молодь.

Інший протестувальник прийшов на марш протесту, щоби виступити проти тиску Трампа на Канаду. На плакаті, який він ніс, був напис "Ми не ваш 51-й штат". На інших плакатах були написи "Феміністки проти фашистів" та "Люди вище політики".

"Я рада, що деякі люди тут сповнені надій. Але це не я. Я думаю, що ми приречені", — сказала Ненсі Робінсон, 65-річна пенсіонерка з Мериленду, яка також взяла участь у марші протесту.

Лідери руху за громадянські права кажуть, що вони мітингуватимуть усі вихідні.

"Ми маємо показати, що нас більше, і ми не збираємося відступати", — заявили учасники.

Нагадаємо, Ілона Маска вже називають "тіньовим президентом США". У Білому домі для нього вже готують кабінет біля Трампа.

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